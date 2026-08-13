Зидан обяви част от щаба си, Фабиен Бартез ще бъде треньор на вратарите

Малко по-малко от месец преди първия си мач начело на френския национален отбор в Турция на 25 септември, Зинедин Зидан избра своя щаб. Както се очакваше, Фабиен Бартез ще бъде треньор на вратарите, наследявайки Франк Равио.

Бившият вратар, който блестеше за Тулуза, Монако и Марсилия, вече беше работил като консултант за френския национален отбор под ръководството на Раймон Доменек и Лоран Блан, но не попадна в щаба на Дидие Дешан (2012-2026).

Давид Бетони се завръща като помощник-треньор. Такава роля ще има и Хамиду Мсаиди, който беше част от щаба на Зидан в Реал Мадрид.

Грегори Дюпон, който отговаряше за физическата подготовка на френския отбор по време на световното първенство през 2018 г., се завръща като съветник по стратегия и представяне. Екипът за видео анализ се състои от Фарид Табе и Клеман Ибер.

Лекарят Франк льо Гал се оттегля, заменен от Ерве Коладо. Специалистът по спортна медицина, който практикува в Марсилия, ще бъде придружен от няколко физиотерапевти, както и от Филип Боаксел, остеопат на шампионите от Световната купа през 1998 г.

Лоран Жорж ще бъде мениджър на отбора, докато Гийом Биго, известен с видео отразяването на френския национален отбор, остава във Френската футболна федерация (FFF) като видео журналист. Мохамед Санхаджи ще остане в управленския екип, отговарящ за логистиката и сигурността.

Все още непълният състав на френския национален отбор ще бъде „представен в цялост в началото на септември“, както беше планирано по време на пресконференцията, обявяваща назначаването на Зинедин Зидан на 28 юли.