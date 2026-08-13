Новата страст на Мишел Платини

Мишел Платини посреща гости в бистро Нино в Каси - ресторантът на пристанището, който купува през 2021 г., ход, който според него го е свързал отново с обикновените хора.

Спокоен, с тен и навити ръкави на ризата, Платини този път не порицава представителите на медиите, както често се случваше по време на кариерата му.

След като блестеше на футболния терен в продължение на много години, Платини сега живее дискретен живот на брега на Средиземно море, където е отворил бистро с дъщеря си.

Заведението предлага средиземноморска кухня, базирана на местни продукти и прясна риба.

Клиентите на бистрото могат да седнат вътре или на терасата, за да се насладят на гледката към лодките и цветните сгради, както и на приятелска атмосфера. Менюто включва и ежедневни специалитети, които се променят със сезоните.

Рибарското селище Каси, наричано в недалечното минало "Сен Тропе на бедните", бързо набира популярност и се превръща в любимо място за почивка на французите.

Каси е разположен само на 20-тина км от Марсилия, там, където Средиземно море се среща с южния бряг на Франция.

Легендата на френския футбол казва, че не е общувал с обикновени хора от 50 години и управлението на бистрото, му е помогнало за възстановяването на този контакт. Той споделя, че дори се е замислял да нарече ресторанта "При трите Златни топки".

Далеч от светлината на прожекторите и знаменитостите, легендарният футболист води спокоен живот. Платини говори открито за новия си начин на живот. На 70 години той все още следи футбола отблизо, живее в къща в хълмовете над морския град със съпругата си и прави само редки публични изяви, предпочитайки голф игрища, разходки, излизания с приятели и игри с внука си.