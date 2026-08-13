Обходът на Кресна: Министри на проверка на трасето на АМ „Струма“

Съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето ще направят днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година, а отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от магистрала „Струма“. За строежа на отсечката с решение на правителството се отчуждават имоти и части от частни имоти, които са определени съгласно одобрения подробен устройствен план за трасето. Те се намират в землищата на село Ощава и град Кресна. Средствата за обезщетяване на собствениците на имоти се осигуряват от АПИ. Трасето ще преминава източно от Кресна и така транзитният трафик ще се изнесе извън града.