Битката с огъня в Ямболско: Има ли опасност от разрастване на пожара?

Продължава гасенето на големия пожар край боляровските села Деница и Камен връх. По последни данни огънят е засегнал над 1500 декара, като заради силния вятър пламъците са навлезли и в широколистна гора.

Община Болярово обяви бедствено положение, а заради силното задимяване беше задействана системата BG-ALERT.

Цяла нощ пожарникари останаха на терен. Десет пожарникарски екипа се включиха не само от област Ямбол, но и от Сливен и Бургас. Не се стигна до засягане на населеното място. Много земеделска техника, горски и гранични служители, земеделци и доброволци се включиха.

Георги Чалъков, областен управител: „Обстановката се нормализира. Тежката техника все още работи, за да може да локализира едно от огнищата. Надяваме се до края на днешния ден то да бъде локализирано и ликвидирано. Имаше опасност за едно от населените места - Камен връх, но гасенето от въздух помогна страшно много за овладяването на пожара. Имаше много добра координация между институциите и със съвместни действия успяхме да ликвидираме опасността."

комисар Иван Динев: "Пожарът се беше разпространил на три фронта, два от които бяха посока село Камен връх, но с добрата организация и свръзка между отделните институции успяхме да овладеем двата фронта. Направиха се необходимите просеки и цяла вечер екипи обхождаха тези два фронта и доизгасиха тлеещи огнища. Снощи се съсредоточихме също и към фронта, който е към село Поляна и Деница. Там цяла вечер работи тежка верижна техника, днес ще продължим и основните усилия са насочени днес там."

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