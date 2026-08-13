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Замърсяване в разгара на летния сезон: Какво показват проверките?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Забранено остава къпането на плаж „Изток“ в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Проби на Регионалната здравна инспекция в Бургас показаха завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като вероятен източник на замърсяването се посочва проблем с пречиствателна станция в района на Елените. Какъв е рискът за хората, кога плажът може отново да бъде отворен за къпане и кой носи отговорност за замърсяването?

Дико Диков, областен управител на Бургас: "Още вчера са предприети всички спешни мерки съвместно с представители на местната власт. С кмета на Свети Влас са предприети мерки по отстраняване на възникнала авария, свързана с отвеждащите води на пречиствателната станция. Ще направим всичко възможно днес или утре аварията да бъде отстранена. Приватизаторът на „Елените“ е успял да приобщи към собствеността на фирмата и тази станция. Това е изключение, тъй като всички пречиствателни станции са собственост на държавата. Този проблем се оказва доста сериозен за района на Свети Влас."

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Веселин Анестиев, заместник-областен управител: "При извършената проверка установихме, че ползвател на тази пречиствателна станция е дружество “ПСОВ Елените” ЕООД. Вследствие на юридически и правни еквилибристики придобиват собствеността на тази станция преди сто години. Самата пречиствателна станция е изградена преди повече от 40 години. Капацитетът на лицата, които са живущи и почиващи, многократно се е увеличил и няма как тази пречиствателна станция на този етап да поеме необходимото количество води. Извършени са множество проверки, съставяни са актове. Това е едно кухо дружество, при което няма никаква събираемост и няма как да бъде осъществено едно изпълнително производство."

д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ-Бургас: "До този момент извънредните проби, които сме направили на този плаж, са 3 около Централен плаж на Влас от началото на месеца. Пробата, която беше на 5 август, беше двукратно над допустимите. Но вчерашната проба от микробиологията ми казаха, че е над 10 пъти над нормата."

Вижте повече във видето

#къпането забранено #замърсен плаж #Свети Влас

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