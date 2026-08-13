Заради ниското ниво на Дунав: Румъния спира последния работещ блок на АЕЦ „Черна вода“

Румъния започва спирането на работата на втори блок на атомната електроцентрала в Черна вода, след като нивото на Дунав спадна под критичния минимум. Мощността на блока ще бъде намалена постепенно до пълното му затваряне.

Централата използва вода от Дунава за охлаждане на реакторите. Ниските нива на реката наложиха спирането на другия работещ блок 1 през юли. Нагоре по течението на реката Унгария планира спешни дейности за изкуствено повишаване на нивото, за да осигури необходимата вода за охлаждането на АЕЦ „Пакш“. Правителството започва изграждането на дънна преграда в опит да задържи повече вода в района на атомната електроцентрала.

Съоръжението от 150 хиляди кубични метра скална маса би могло да повиши нивото на Дунав с до един метър. Това би позволило на централата да възстанови пълната си работа в рамките на няколко седмици. Минимално повишение тази седмица позволи на Будапеща да стартира отново един от затворените блокове.