Водните запаси в Австрия са на най-ниското си равнище от близо век

Водните запаси в Австрия са спаднали до най-ниското си равнище, откакто преди около век започва воденето на статистика, съобщи енергийната компания „Фербунд“, цитирана от Ройтерс. Необичайно горещото и сухо лято понижава значително нивото на Дунав и вече оказва сериозно отражение върху производството на електроенергия от водни централи.

При ВЕЦ „Грайфенщайн“, разположена по течението на Дунав нагоре от Виена, бяла следа на повече от метър над сегашното водно равнище показва докъде обичайно достига реката. Бивш плаващ ресторант вече стои върху оголеното речно корито.

През обичайно лято по австрийския участък на Дунав преминават около 2000 кубични метра вода в секунда. В момента дебитът е едва около 700 кубични метра в секунда, или приблизително една трета от обичайното равнище. Ситуацията има пряко отражение върху енергетиката.

Ситуацията в Австрия засега не е толкова тежка, колкото по-надолу по течението на Дунав в Унгария и Румъния. В Унгария ниските води принудиха АЕЦ „Пакш“ да ограничи производството си, а правителството обяви план за изграждане на временна дънна преграда, която да повиши водното равнище и да осигури необходимото охлаждане на централата. В Румъния ниското ниво на Дунав също създава проблеми за работата на ядрените мощности.