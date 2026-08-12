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Унгария ще повиши изкуствено нивото на Дунав за охлаждането на АЕЦ „Пакш“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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унгария повиши изкуствено нивото дунав осигури охлаждането аец bdquoпакшldquo
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Унгария планира спешни строителни дейности за изкуствено повишаване на нивото на река Дунав, за да осигури необходимата вода за охлаждането на АЕЦ „Пакш“, която заради продължаващата суша в момента работи с едва около една четвърт от капацитета си, предаде Ройтерс.

Премиерът Петер Мадяр обяви във видео във Фейсбук, че правителството възнамерява да изгради т.нар. дънна преграда, която да задържа водата в района на атомната електроцентрала.

Продължаващата гореща вълна и сушата в големи части от Европа понижиха водите на Дунав до исторически ниски равнища. В резултат АЕЦ „Пакш“ в момента работи с около 25 на сто от капацитета си, като от осемте турбини функционират само две.

„Продължаващото ниско ниво на водите в Дунав натоварва изключително много унгарския бюджет и икономиката“, заяви Мадяр. По думите му ситуацията изисква незабавно решение.

Предвижда се работата по преградата да започне незабавно и да продължи денонощно, като в строителството ще участват и военните. За съоръжението ще бъдат необходими около 150 000 кубични метра камъни, а разходите се оценяват на приблизително 6 млрд. форинта (малко над 16 млн. евро).

Според унгарския премиер съоръжението може да повиши нивото на Дунав с до един метър, което би позволило пълната работа на АЕЦ „Пакш“ да бъде възстановена в рамките на няколко седмици.

Като краткосрочна мярка властите подготвят и потапянето на две товарни баржи с дължина по 80 метра. Очаква се това временно да повиши нивото на водата с около 20 сантиметра. Решение за прилагането на тази мярка трябва да бъде взето в петък.

#река Дунав #аец #Унгария

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