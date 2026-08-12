Бизнесмен призна, че е организирал бомбен атентат срещу италиански журналист

Бизнесменът и бивш журналист Валтер Лавитола призна пред прокурорите, че миналата година е организирал бомбената атака пред дома на разследващия журналист от обществената италианска медия „РАИ Тре“ Сигфридо Ранучи, който е негов дългогодишен приятел, предаде АНСА.

Лавитола беше арестуван по подозрения в понеделник. Той заяви, че е направил това, за да бъде засилена полицейската охрана на Ранучи след заплахи за живота му от страна на мафията.

„Той го направи за доброто на Ранучи, защото Ранучи беше мишена на нападения“, заяви адвокатът Серджо Кола, защитник на бизнесмена Лавитола.

Прокурорите по случая обаче твърдят, че Лавитола, който в миналото беше забъркан в редица корупционни скандали, е организирал нападението срещу Ранучи, защото е искал да повиши популярността на журналиста с оглед на евентуалното му вкарване в политиката, от което самият той също е очаквал да се облагодетелства.

Адвокатът на Ранучи заяви, че клиентът му не е знаел нищо за тези планове на Лавитола. Разследващите смятат също, че Ранучи не е бил наясно с тях.