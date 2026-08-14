Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3

Битките за отличията в плуването започнаха на 10 август.
Париж е готов за шоуто на най-добрите. Тези, които смело се гмурват в дълбокото. Тези, които показват изящество в басейна. Тези, които чупят всички представи за скорост във водата.
Бъдете част от истинския спектакъл и стискайте палци на над 15 българи, които стартират с надежда да сбъднат мечтите си.
Битките за отличията в плуването започват на 10 август!
Програма на оставащите преки предавания по БНТ 3:
12 август, сряда: 10:30 ч. Плуване, серии
12 август, сряда: 19:30 ч. Плуване, финали
13 август, четв.:10:30 ч. Плуване, серии
13 август, четв.: 19:30 ч. Плуване, финали
14 август, петък: 10:30 ч. Плуване, серии
14 август, петък: 19:30 ч. Плуване, финали
15 август: събота: 10:30 ч. Плуване, серии
15 август: събота: 19:30 ч. Плуване, финали
16 август, неделя: 10:30 ч. Плуване, серии
16 август, неделя: 19:30 ч. Плуване, финали
Гледайте европейското първенство по плувни спортове от 31 юли до 16 август пряко по БНТ 3.