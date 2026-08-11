Има ли разлив на гориво от кораба "Кайрос", който 8 месеца е заседнал в Черно море?

Осем месеца след пристигането на „Кайрос“ край Бургас, казусът с танкера остава нерешен. Корабособственикът не изпълнява разпорежданията за извеждането му, за което „Морска администрация“ е издала два акта. На този фон нови сигнали поставиха и въпроса за евентуално замърсяване в морето.

Съмненията за замърсяване са поредният проблем около „Кайрос“, който вече осем месеца се намира на около 13 километра от брега в Бургаския залив. Корабът е технически неизправен, а появата на петна около него поставиха въпроса каква е причината и има ли риск за морската вода. Междувременно въпреки предприетите досега действия все още няма яснота кога корабът ще напусне български води.

„Кайрос“ вече осем месеца остава в Бургаския залив. В края на ноември миналата година танкерът беше поразен от морски дронове край турското крайбрежие. Повреденият кораб впоследствие навлезе в български води и остана край Ахтопол, откъдето при спасителна операция беше изтеглен с три влекача до безопасно място в Бургаския залив. Оттогава „Кайрос“ остава на котва, а през последните седмици отново е във фокуса на институциите заради сигнали за петна в морето около него.

Сателитни снимки, публикувани в социалните мрежи, показват петна в морето около танкера „Кайрос“. Екоактивисти твърдят, че замърсяването се наблюдава от седмици.

Мартин Томов, координатор на кампанията „Живо Черно море без нефт и газ“ към „Грийнпийс“ – България: „От юли месец всекидневно изсипва нефт в морето. Преди това от април забелязахме сателитни снимки, които показаха постоянно замърсяване с още нефт. Пред него активисти на „Грийнпийс“, които изписаха послание „Без газ и нефт“. Тук сме, за да покажем, че морето ни не е бунище.“

След сигналите „Морска администрация“ и Областна управа извършват проверка с катер на място.

инж. Живко Петров, дир. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – Бургас: „Количество гориво от кораба няма. Но бяха забелязани леки оцветявания и петна. Да кажем, количество от порядъка на един литър прави сигурно няколко декара филм над водата, защото там са микрони и се получават отблясъци.“

инж. Живко Петров, дир. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – Бургас: „Корабът е с пробойни. Беше запушен от турска страна още навремето, след това тук по наше настояване и предписание, дори и два акта сме написали, че не предприемат бързи мерки. Най-накрая фирма, наета от корабособственика, постави нова заглушка върху пробойната, която е в района на водолинията.“

Взетите проби от „Басейнова дирекция“ също не установяват замърсяване на морската вода. Нерешен обаче остава въпросът с извеждането на танкера от български води.

инж. Живко Петров, дир. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – Бургас: „Два акта имат издадени от наша страна. Не изпълняват нашите разпореждания да подготвят и предприемат действия за извеждане на кораба.“

Дико Диков, областен управител на Бургас: „Вече трети месец водим непрестанни разговори с множество държавни институции с цел разрешаването на този наследен проблем.“

От Областна управа заявиха, че на този етап риск за Черно море няма.