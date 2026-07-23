След сигнали за замърсяване: „Морска администрация“ не откри теч от кораба „Кайрос“

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ извърши извънредна проверка в района на моторния кораб „Кайрос“ след сигнали за възможно замърсяване на морската вода край Поморие и Сарафово.

При два огледа на корпуса и прилежащата акватория екипите не са установили теч от плавателния съд. По време на обход в радиус от 1,5 морски мили са открити отделни оцветени петна по водната повърхност, които са обработени с разрешен дисперсант.

Втори контролен оглед е извършен след преминаването на бурята и подобряване на метеорологичните условия. И тогава не са открити следи от теч или замърсяване.

Екипите на „Морска администрация“ ще продължат с контролни обходи в района, като ситуацията остава под постоянно наблюдение.