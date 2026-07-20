Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона

Испания е новият световен шампион! "Ла Фурия Роха“ победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала на Мондиал 2026 на стадион "MetLife“ в Ню Джърси и заслужено се изкачи на футболния връх. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-ата минута, а селекцията на Луис де ла Фуенте добави световната титла към европейската, спечелена през 2024 година.

Испанците започнаха по-активно финала и още в първите минути наложиха контрол върху топката, като затрудниха Аржентина да изнесе играта си. След кратък период на натиск световните шампиони успяха да изравнят владението, но без да създадат опасности пред вратата на Унай Симон.

Първата чиста възможност дойде още в 5-ата минута, когато след няколко рикошета топката попадна в Ламин Ямал, но младата звезда стреля право в ръцете на Емилиано Мартинес.

В 14-ата минута Алексис Мак Алистър извърши грубо нарушение срещу Дани Олмо край централната линия, но главният съдия Славко Винчич пощади халфа на Аржентина и не му показа жълт картон.

След половин час игра Ламин Ямал отново демонстрира качествата си по десния фланг и центрира опасно към Дани Олмо, който не успя да засече подаването. Малко по-късно Микел Оярсабал и Марк Кукурея също провериха рефлексите на Емилиано Мартинес, но аржентинският страж остана безгрешен.

Лоша новина сполетя "албиселесте“ в 44-ата минута, когато Лисандро Мартинес напусна принудително терена заради травма в бедрото, а на негово място се появи Николас Отаменди.

След почивката картината не се промени. Испания продължи да атакува, а Алекс Баена, Педри, Пау Кубарси и Аймерик Лапорт последователно тестваха Емилиано Мартинес. В същото време Аржентина трудно преминаваше центъра, а в 73-ата минута записа негативен рекорд, превръщайки се в първия отбор от 1966 година насам без нито един отправен удар в първите 70 минути на финал на световно първенство.

Напрежението се покачи в заключителните минути на редовното време. В 93-ата минута Енцо Фернандес получи втори жълт и съответно червен картон след грубо влизане срещу Пау Кубарси, оставяйки Аржентина с човек по-малко. Малко след това Ламин Ямал бе близо до победен гол от пряк свободен удар, но Емилиано Мартинес направи поредното си феноменално спасяване и прати финала в продължения.

В 93-тата минута Испания отново бе на сантиметри от откриващото попадение. Отлично центриране отдясно намери Нико Уилямс на няколко метра пред вратата, но крилото не успя да засече решително топката, а Емилиано Мартинес реагира навреме и изби в безопасна зона.

В 96-ата минута испанците все пак пратиха топката във вратата чрез Нико Уилямс, но радостта им бе кратка. Попадението не бе зачетено, след като главният съдия отсъди нарушение в хода на атаката, като най-вероятно санкцията бе за фаул на Микел Мерино срещу Николас Отаменди.

В 106-ата минута Испания най-накрая стигна до заслуженото попадение. Нико Уилямс овладя по отличен начин дълго подаване и с прецизен пас изведе Феран Торес зад защитата на Аржентина. Нападателят не сгреши и с мощен удар прати топката покрай Емилиано Мартинес за 1:0. Това бе 20-ият удар на испанците в срещата и логичното възнаграждение за тоталното им превъзходство.

В 114-ата минута Испания за втори път прати топката във вратата на Аржентина. Ламин Ямал изведе с отличен пас Феран Торес, който хладнокръвно преодоля Емилиано Мартинес. Попадението обаче не бе признато заради засада на испанския нападател.

В последните минути Аржентина хвърли всичко в атака. Най-доброто положение дойде в 120-ата минута, когато центриране на Джулиано Симеоне предизвика сериозно разбъркване в наказателното поле, но испанските защитници блокираха удара. Във втората минута на добавеното време именно Симеоне получи нов шанс след корнер, но изпрати топката високо над напречната греда.

Така след последния съдийски сигнал Испания заслужено ликува със световната титла. След европейския триумф през 2024 година селекцията на Луис де ла Фуенте затвърди доминацията си и показа, че в момента няма равна на световната футболна сцена. "Ла Фурия Роха“ детронира действащия шампион Аржентина и заслужено се окичи със златните медали на Мондиал 2026.