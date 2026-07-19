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Владимир Памуков: Подкрепям Аржентина и Лионел Меси, откакто правих интервю с него през 2010 г.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Илиян Енев
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Спорт
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Спортният журналист се сподели очакванията си за финала на Мондиал 2026

обект ресторант
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Спортният журналист Владимир Памуков е сред гостите в ресторанта на дългогодишния български национал Красимир Балъков.

Русенецът разкри пристрастията си преди финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина.

"Отразявал съм седем световни първенства, но съм бил много наивен, защото в ресторанта доста по-добре ми се отразява. На финала се класираха два отбора, които играят страхотен футбол. Подкрепям ги от самото начало на турнира. Аз съм пристрастен за Аржентина и Меси. През 2010 година имах интервю с Меси", сподели той в интервю за БНТ.

Балъков не пропусна да поздрави гостите в ресторанта си.

"Искам да поздравя всички в ресторанта. Пожелавам да изживеете невероятен спектакъл", допълни той.

Вижте цялото интервю във видеото.

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