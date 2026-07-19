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Дебати около европейски регламент относно идея за сканиране на лична кореспонденция в чатове

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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През есента предстои да бъде приет европейски регламент, който цели да улесни откриването на материали със сексуално насилие над деца онлайн от технологичните компании. Основните опасения обаче са свързани с идеята за сканиране на личната кореспонденция в социалните платформи. Очаквано темата стана повод за вълна от конспиративни теории и манипулативна информация.

Същата формула, както по време на ковид пандемията, приемането ни в еврозоната и Шенген – антиевропейската пропаганда изгражда силно негативен образ на Европа, като използва добре познати наративи, пригодени към съответната тема.

Иглика Иванова, експерт по медийна грамотност и координатор на Центъра за безопасен интернет: „Силно идеологическа позиция – тя не се занимава с нюансите, не търси диалог, дебат в обществото, а инсталиране на определена представа за света.“

Каква е голямата картина? Европейският съюз иска да защити децата от сексуална експлоатация онлайн. Обсъждат се различни варианти как да се случи това. Нито един от тях не е приет, въпреки твърденията на пропагандата.

Пример за дезинформация - снимка:Фейсбук

Въпросът с възможността за сканиране дори на криптирани чатове не се подкрепя от повечето експерти. Европейският парламент предлага пълна забрана на подобен механизъм, а за некриптирана комуникация – само с решение на съда.

Иглика Иванова, експерт по медийна грамотност и координатор на Центъра за безопасен интернет: „Всеки вид сканиране поставя под напрежение основни човешки права, основно правото на неприкосновеност на личния живот и, разбира се, така нареченото отваряне на задна врата, което може да създаде риск, особено в общества, в които има авторитарни режими.“

Сред основните критики към автоматизираното сканиране на частна кореспонденция е възможността за голям брой фалшиво положителни резултати.

Християн Даскалов, експерт по киберсигурност и дигитална инфраструктура: „Когато аз и вие си комуникираме, да речем, за някакъв любовен роман, в който има „50 нюанса сиво“, „60 нюанса сиво“, има някакви такива по-чувствителни, по-пиперливи тематики, и ако един такъв изкуствен интелект счете, че това е някакъв вид сива територия, може би става въпрос за някакви отношения между пълнолетни и непълнолетни, погрешно интерпретира нашата комуникация, тя на практика ще ни флагне, ще ни маркира като извършители на криминален акт. Самото решение да бъдем предадени на властите на база на система, върху която няма пряк човешки мониторинг, а тя взема автоматично решение, е безкрайно притеснителен сценарий.“

Последните пет години технологичните компании имат право чрез автоматизираните си системи да сканират некриптирани лични чатове, но само за материали със сексуално насилие и подмамване на деца. Това е временно решение до приемането на окончателния регламент.

#лична кореспонденция #следене #европейски регламент #чатове

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