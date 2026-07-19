"Възраждане" поиска оставката на външния министър за цялостната политика на правителството

"Възраждане" поиска оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова за цялостната политика, която води правителството, съобщи пресцентърът на партията.

"България не е най-малката страна в Европейския съюз, а толерантността на българските граждани към празни приказки и кухи послания без съдържание се изчерпи", се казва в съобщението.

От "Възраждане" посочват, че външната ни политика е превърната в "миш-маш" от лъжи, противоречиви позиции и липса на яснота.

"Българската външна политика има нужда от последователност, а не от поредица от скандали, които министърът на външните работи от "Прогресивна България" забърква с лекота", допълват от партия "Възраждане".