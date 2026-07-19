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"Възраждане" поиска оставката на външния министър за цялостната политика на правителството

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"Възраждане" поиска оставката на външния министър за цялостната политика на правителството
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"Възраждане" поиска оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова за цялостната политика, която води правителството, съобщи пресцентърът на партията.

"България не е най-малката страна в Европейския съюз, а толерантността на българските граждани към празни приказки и кухи послания без съдържание се изчерпи", се казва в съобщението.

От "Възраждане" посочват, че външната ни политика е превърната в "миш-маш" от лъжи, противоречиви позиции и липса на яснота.

"Българската външна политика има нужда от последователност, а не от поредица от скандали, които министърът на външните работи от "Прогресивна България" забърква с лекота", допълват от партия "Възраждане".

#външният министър Велислава Петрова # "Възраждане" #правителство #оставка #Румен Радев

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