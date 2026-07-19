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Какво да очакваме от големия финал: Испания и Аржентина са готови за сблъсъка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
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От Ню Джърси последните новини предава Стефан Георгиев

очакваме големия финал испания аржентина готови сблъсъка
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Тази вечер Испания и Аржентина се изправят един срещу друг във финала на световното първенство по футбол. Студиото ни преди срещата стартира в 20:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Двубоят е от 22:00.

Лошото време доведе до някои промени в програмата на испанците, които отложиха с нощната си тренировка. Тимът не тренира за последно преди големия финал. Педро Поро и Ламин Ямал са възстановени напълно и ще играят от първата минута в големия сблъсък срещу Аржентина и нейният талисман лидер Лионел Меси, който ще се опита да спечели втората си световна титла.

В състава на Аржентина също няма никакви промени, така че се очаква съставът на Лионел Скалони да бъде изключително сходен с това, което видяхме срещу Англия в драматичния обрат при полуфиналите.

Испания е в серия от 37 мача без загуба в редовното време, което е рекорд на ниво национални отбори. Аржентинците пък в хода на турнира показаха, че могат да печелят късно и не се притесняват да играят и по 120 минути, както го сториха срещу Кабо Верде и Швейцария.

Защитата на Испания изглежда изключително силното оръжие, защото Ла Роха до момента са допуснали само един гол в двубоя срещу Белгия.

Вижте повече във включването на Стефан Георгиев!

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