Чистият въздух като приоритет: Примерът на Лондон в борбата със замърсяването

Замърсяването на въздуха е една от причините за милиони смъртни случаи всяка година в световен мащаб. Увеличава и риска от астма, респираторни заболявания и сърдечни заболявания. Темата беше обсъдена на семинар на Глобалната инициатива за подобряване на качеството на въздуха и опазване на общественото здраве Breathe Cities, която обхваща 16 града на пет континента. София също е част от нея.

Между 7 и 8 милиона души в света умират всяка година заради влиянието на мръсния въздух.



д-р Мария Нейра, бивш директор на Департамента по околна среда, изменение на климата и здраве към СЗО: "Замърсяването на въздуха е този невидим убиец – нещо, което прониква в организма ни през дихателната система и след това уврежда всичко, до което достигне, защото предизвиква възпалителни процеси и оксидативен стрес, които са изключително вредни за нашето тяло."

В Южен Лондон 9-годишно момиче умира заради мръсния въздух. Британският съд за първи път признава, че има пряка връзка между смъртта на човек и замърсяването на въздуха. Високата концентрация на вредни вещества в атмосферата допринасят съществено за смъртта на детето.

Ела била болна от астма, приемана в болница 27 пъти. Живеела само на 30 метра от много натоварен път. Починала през 2013 година в резултат от тежък пристъп на астма.

Сесилия Вака Джоунс, изпълнителен директор на Breathe Cities, Лондон: "Този случай има силно символично значение не само за Лондон, но и за целия свят. Става дума за дете, при което е било доказано, че всеки път, когато е получавала тежък астматичен пристъп, това е съвпадало с периодите на най-високи нива на замърсяване на въздуха."

Смъртта на Ела води до конкретни действия, предприети от местната власт.

Сесилия Вака Джоунс, изпълнителен директор на Breathe Cities, Лондон: "Има някои решения, сред които са електрифицирането на обществения транспорт, преминаването към по-чисти енергийни източници, както и създаването на зони с чист въздух или зони с ниски емисии, които също допринасят за намаляване на замърсяването."

Лондон е добър пример заради политическото желание за промяна към по-чист въздух. Стъпки, по които трябва да върви и София.

Ивайло Хлебаров, консултант за нискоемисионните зони към Столичната община: "За съжаление, замърсяването с азотен диоксид в София е доста високо. Вече има няколко годишни изследвания в София, които показват, че особено покрай големите булеварди замърсяването с азотен диоксид е целогодишно и е над нормата, което показва, че една зона, която работи само 3 месеца не е достатъчно и зоната в София трябва задължително да бъде целогодишна." Костадин Костадинов, част от лекарската мрежа на сдружение "Въздух за здраве": "Все още сме едни от страните в ЕС с най-високо замърсяване, ние го усещаме на ежедневна база. Все още имаме и доста чести инциденти със замърсяване на въздуха."

За промяна обаче е необходима волята и на властта, и на хората.