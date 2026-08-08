БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 30 инцидента с дронове в Румъния за последните 4 години

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

32-а, според официалните данни в Румъния, са инцидентите с дронове там след началото на войната в Украйна преди повече от 4 години. Според румънския министър на отбраната Раду Мируче всички те са били руски по произход.

В края на май безпилотен апарат падна върху жилищен блок в Галац, близо до границата с Украйна. Пострадаха двама души, десетки бяха евакуирани. А през юли, след като Русия започна по-активно да атакува украинските пристанища по Дунава, в румънското въздушно пространство бяха свалени три дрона.

След тези инциденти Букурещ извика руския посланик в Румъния и му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Освен в Румъния, инциденти с дронове не се рядкост в Латвия и Полша, като преди дни на полска територия падна руска ракета. А два дни след като дрон беше обезвреден на летището в Лайпциг, германските власти обявиха, че безпилотни машини са забелязани над военна база в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

#румъния #дронове #инциденти

Последвайте ни

ТОП 24

Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
1
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
2
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване
3
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във въздушното ни пространство (ОБЗОР)
5
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
6
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
3
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Жълт код за високи температури в 5 области утре
5
Жълт код за високи температури в 5 области утре
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
6
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...

Още от: Балкани

Турция покани и Египет да се присъедини към отбранителния пакт
Турция покани и Египет да се присъедини към отбранителния пакт
Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова
Чете се за: 01:20 мин.
Вучич след срещата със Зеленски: Сърбия ще подкрепя независимостта и териториалната цялост на Украйна Вучич след срещата със Зеленски: Сърбия ще подкрепя независимостта и териториалната цялост на Украйна
Чете се за: 03:30 мин.
Заради зачестилите атаки в Черно море: Турция ограничава движението на търговските кораби Заради зачестилите атаки в Черно море: Турция ограничава движението на търговските кораби
Чете се за: 01:05 мин.
Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм
Чете се за: 05:35 мин.
Започна официалната визита на Зеленски в Белград Започна официалната визита на Зеленски в Белград
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Битката с огъня край Висока могила: Пожарът е обхванал около 1200...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Земеделският министър Пламен Абровски: Държавата трябва да засили...
Чете се за: 09:27 мин.
Политика
Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през...
Чете се за: 03:22 мин.
Близък изток
Над 900 деца са записани за безплатни профилактични прегледи в...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ