Над 30 инцидента с дронове в Румъния за последните 4 години

32-а, според официалните данни в Румъния, са инцидентите с дронове там след началото на войната в Украйна преди повече от 4 години. Според румънския министър на отбраната Раду Мируче всички те са били руски по произход.

В края на май безпилотен апарат падна върху жилищен блок в Галац, близо до границата с Украйна. Пострадаха двама души, десетки бяха евакуирани. А през юли, след като Русия започна по-активно да атакува украинските пристанища по Дунава, в румънското въздушно пространство бяха свалени три дрона.

След тези инциденти Букурещ извика руския посланик в Румъния и му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Освен в Румъния, инциденти с дронове не се рядкост в Латвия и Полша, като преди дни на полска територия падна руска ракета. А два дни след като дрон беше обезвреден на летището в Лайпциг, германските власти обявиха, че безпилотни машини са забелязани над военна база в провинция Северен Рейн-Вестфалия.



