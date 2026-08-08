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Валентина Иванова: Стилияна е готова за световното първенство

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Художествена гимнастика
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Бих казала, че е в най-добрата си форма, заяви личната треньорка на грацията.

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Валентина Иванова смята, че Стилияна Николова е готова за световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, което БНТ ще излъчва от 14 до 16 август. Личната треньорка на родната грация е на мнение, че се намира в най-добрата си форма.

Иванова се надява, че Николова ще изиграе своите съчетания по най-добрия начин. Ето какво каза тя специално за БНТ:

Подготовката е вече в своя край. Втора седмица сме на „Спортпалас“. Бих казала, че Стилияна е абсолютно готова и в своята най-добра форма. Надяваме се на предстоящото световно първенство да свършим работата, да си изиграе съчетанията по начина, по който ги тренира. И вече каквото решат съдиите“, бяха първите нейни думи.

А дали ще има промени, свързани със съчетанията на родната грация, тя отговори така:

Вече всички промени са направени. Няма някакви драстични. Видяхте, че на европейското първенство излезе с ново съчетание на лента. Това беше по-голямата промяна. По-високата трудност зависи от нея, тъй като всеки пирует в нашия спорт носи повече точки. Повечето обороти биха донесли по-висока трудност.“

Няма нищо на живот и смърт. Всеки един спортист се надява да спечели олимпийска квота, така че пак ще кажа, вярно е да си свърши работата“, заяви Иванова.

Повече от интервюто с Валентина Иванова можете да видите във видеото!

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#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Валентина Иванова #Стилияна Николова

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