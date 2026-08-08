Колко зависи днес големият спорт от големите пари - анализ на Никола Ибришимов и Павел Колев

Екстравагантните идеи на Джани Инфантино да продаде дялове от търговските права за световното на частни инвеститори вдигнаха огромна вълна от жестоки критики, призиви за оставка на шефа на ФИФА и спешна среща в четвъртък в Рабат.

Разширеният формат на "Мондиал 2026" с 48 отбора и 104 мача превърна събитието в най-доходоносния спортен бизнес-проект в историята.

Темата в предаването "Денят започва в събота и неделя" коментираха Павел Колев, оперативен директор към отдел "Организация на мачове" на УЕФА и спортният журналист и коментатор на едни от най-гледаните спортни събития Никола Ибришимов.

Никола Ибришимов смята, че е много вероятно Джани Инфантино да се задържи на поста си, въпреки нестихващите реакции към случвилото се.

"Преди този скандал той се беше похвалил, че от 211 членки на ФИФА има подкрепата на над 200 от тях за предстоящите избори, които ще бъдат през март месец догодина. Сега вече след този скандал, който направи по-горещо лятото му, наистина подкрепата е спаднала, но доколкото разбрах от тази тайна среща в Мароко, той е получил пълната подкрепа на най-близките си хора във ФИФА и ще се опитат да потушат скандала по техния си начин, без много-много да дават обяснения. Посипвайки си главата с пепел, че това е решение, което е трябвало да бъде взето по различен начин. И така ще се опитат да си заровят главата и да направят така, че все едно нищо не се е случило", заяви Ибришимов.

Според Павел Колев мисълта да се продадат част от търговските права за Мондиала не е невъзможна, но темата е изключително сложна.

"Тук става дума за един турнир, за една вековна традиция, която трудно би могла да се продаде просто така. Този проблем има две страни. Единият е морален, свързан с това какво представлява футболът в днешно време и какво представлява Световното първенство по футбол. Другият е, разбира се, бизнес страната, която беше доста пространно анализирана", смята Колев.

Той обясни самата идея - ФИФА да направи дъщерно дружество и да продаде около 20-21% от акциите на това дружество, което ще бъде собственик на организацията и търговските права върху всички турнири на ФИФА:

"Това, което е важно хората да знаят е, че 90% от приходите на ФИФА се реализират от световното първенство по футбол, а то е веднъж на 4 години. Безспорно е, че това световно първенство в САЩ, Мексико и Канада е най-успешното от финансова гледна точка. Анонсите са за около 15 милиарда приходи за този 4 годишен период, което е над 3 милиарда повече от очакваното."

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