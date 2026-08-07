Националът по борба Дейвид Димитров е уличен в употреба на допинг

29-годишният национал по борба Дейвид Димитров е уличен в употреба на допинг.

Състезателят в класическия стил е дал положителна проба по време на турнир в Улан Батур, Монголия през юни. Пробата му е взета на 4 юни, а за положителният резултат сигнализира Международната агенция за тестване (ITA). В пробата на бореца са засечени два различни анаболни стероида - 19-норандростерон и Станозолол, като и двата са строго забранени от Международнота антидопингова агенция.

В столицата на Монголия Димитров спечели в своята категория до 82 кг, като на финала победи друг български национал - Айк Мнацаканян.

От Антидопинговата агенция са уведомили бореца за положителната му проба.