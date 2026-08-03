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Андрей Димитров е новият старши треньор на националния отбор по борба в класическия стил

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Борба
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Андрей Димитров поема поста след като в началото на годината досегашният старши треньор Стоян Добрев подаде оставка.

Андрей Димитров
Снимка: БФ Борба
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С решение на Управителния съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е определен за старши треньор на националния отбор по борба в класическия стил, съобщиха от пресслужбата на федерацията.

Андрей Димитров поема поста след като в началото на годината досегашният старши треньор Стоян Добрев подаде оставка. През последните месеци длъжността временно бе изпълнявана от Стефан Тошев, на когото Управителният съвет на БФ Борба изразява благодарност за положените усилия, професионализма и работата с националния отбор в този период.

Предстои вицепрезидентът на БФ Борба Борислав Величков, който отговаря за развитието на класическия стил, да представи официално новия старши треньор пред състезателите от националния отбор.

Сред основните приоритети на ръководството на БФ Борба са:

- възстановяване на доверието и нормалния диалог между федерацията, спортните клубове, състезателите и треньорите;
- осигуряване на равнопоставени условия и ясни правила за всички клубове и национални състезатели;
- развитие и подкрепа на детско-юношеската школа;
- изграждане на устойчив приемствен процес между младите таланти и националните представителни отбори;
- създаване на условия за качествена и ефективна подготовка на елитните български борци;
- защита на авторитета и традициите на българската борба;
- повишаване на прозрачността, отговорността и дисциплината в работата на федерацията.

Новият старши треньор ще има ключова роля за прилагането на тези принципи в работата на националния отбор по класическа борба. Подготовката на елитните ни състезатели ще се провежда в съответствие с утвърдената от Министерството на младежта и спорта програма, а всички участници в тренировъчния процес ще следват правилата и решенията на БФ Борба.

Андрей Димитров е роден на 12 декември 1957 г. в София. Той е сред най-успешните български състезатели по класическа борба от своето поколение.

Димитров е двукратен световен шампион – в Киев през 1983 г. и в Колботън през 1985 г. Двукратен европейски шампион е от първенствата във Варна през 1982 г. и Будапеща през 1983 г. През 1983 г. печели и престижния Златен пояс на международния турнир „Никола Петров“.

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#Андрей Димитров #БФ Борба

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