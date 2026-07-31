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Валерия Станчева завърши пета на световното първенство за кадетки в Баку

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Спорт
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Българската състезателка остана на крачка от бронзовия медал в категория до 53 килограма след поражение от японката Рион Огава

валерия станчева европейска шампионка борба години
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Валерия Станчева се класира на пето място на световното първенство по борба за кадетки, което се провежда в Баку, Азербайджан. Българската националка не успя да стигне до бронзовото отличие, след като отстъпи с технически туш (0:10) пред японката Рион Огава в схватката за третото място в категория до 53 килограма.

По пътя към битката за медал Станчева премина успешно през репешажите, където тушира представителката на Узбекистан Сабрина Абдреймова.

Българката започна впечатляващо участието си в шампионата с две категорични победи. В първата среща тя надделя над рускинята София Акчурина със 7:0, а след това разгроми Анастасия Кежун от Беларус с 10:0.

На четвъртфиналите Станчева срещна бъдещата сребърна медалистка Акшара Акшара от Индия и загуби с 0:11, но благодарение на достигането на съперничката ѝ до финала получи възможност да се бори в репешажите.

Въпреки че остана без отличие, представянето на младата българка затвърди мястото ѝ сред най-перспективните състезателки в своята възраст. През 2024 година Валерия Станчева спечели европейската титла при момичетата.

#световно първенство по борба за кадети в Баку #Валерия Станчева

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