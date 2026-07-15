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Шамил Мамедов стигна до финала в Будапеща след четири категорични победи

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Спорт
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Българският национал не даде шанс на съперниците си и ще спори за титлата в категория до 65 кг срещу иранеца Абас Ибрахимзадехсавадухи

Шамил Мамедов стигна до финала в Будапеща след четири категорични победи
Снимка: БТА
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Шамил Мамедов се класира за финала в категория до 65 кг на рейтинговия турнир по борба в Будапеща, след като записа четири поредни победи с технически туш в свободния стил.

Българският национал започна впечатляващо участието си с успех с 11:1 над казахстанеца Адил Оспанов. След това не остави никакви шансове на китаеца Сюесян Оу и на Начин Куулар (Казахстан), които победи с по 10:0. В полуфиналите Мамедов се справи по същия категоричен начин и с индиеца Кумар Мохит.

В битката за златния медал по-късно тази вечер той ще се изправи срещу представителя на Иран Абас Ибрахимзадехсавадухи – бронзов медалист от Азиатското първенство през 2025 година и победител в рейтинговия турнир в Загреб през миналия сезон.

Другите двама български национали, които излязоха на тепиха днес, приключиха участието си. Ивайло Тисов (57 кг) загуби от казахстанеца Мейрамбек Картбай с 0:6, а Микяй Наим (61 кг) отстъпи пред индиеца Дийпак Дийпак с 1:8.

В четвъртък участието си в Будапеща ще започнат още четирима български състезатели. Айкан Сеид ще стартира в категория до 79 кг, Ахмед Батаев ще се бори при 92-килограмовите, а в категория до 97 кг на тепиха ще излязат Андриан Вълканов и Ахмед Магамаев.

Шамил Мамедов се класира за финала в категория до 65 кг на рейтинговия турнир по борба в Будапеща, след като записа четири поредни победи с технически туш в свободния стил.

Българският национал започна впечатляващо участието си с успех с 11:1 над казахстанеца Адил Оспанов. След това не остави никакви шансове на китаеца Сюесян Оу и на Начин Куулар (Казахстан), които победи с по 10:0. В полуфиналите Мамедов се справи по същия категоричен начин и с индиеца Кумар Мохит.

В битката за златния медал по-късно тази вечер той ще се изправи срещу представителя на Иран Абас Ибрахимзадехсавадухи – бронзов медалист от Азиатското първенство през 2025 година и победител в рейтинговия турнир в Загреб през миналия сезон.

Другите двама български национали, които излязоха на тепиха днес, приключиха участието си. Ивайло Тисов (57 кг) загуби от казахстанеца Мейрамбек Картбай с 0:6, а Микяй Наим (61 кг) отстъпи пред индиеца Дийпак Дийпак с 1:8.

В четвъртък участието си в Будапеща ще започнат още четирима български състезатели. Айкан Сеид ще стартира в категория до 79 кг, Ахмед Батаев ще се бори при 92-килограмовите, а в категория до 97 кг на тепиха ще излязат Андриан Вълканов и Ахмед Магамаев.

#рейтингов турнир по борба в Будапеща 2026 г. #Шамил Мамедов

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