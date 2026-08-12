Взривяват контролирано боеприпаси в завод „Емко“ край Белица, активират и BG-ALERT

Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено на територията на завод „Емко“ в село Белица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово. Взривяването ще бъде осъществено от специализирани екипи от 13.00 до 16.00 часа.

Ще бъде задействана и националната система за предупреждение BG-ALERT.

От полицията съобщиха за предстоящите действия във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасността в района.

На 10 август след взрив в склад на фирма „Емко“ ООД край тревненското село Белица избухна пожар от излетелите отломки в района.