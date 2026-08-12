Демерджиев със сигнал до главния прокурор: Заради забавено строителство на участък от Е-79

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно и.ф. гл. прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. „инхаус“ процедури - на стойност десетки милиони евро.

Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79, в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Сред мотивите на искането на Демерджиев са: смяната на наблюдаващия прокурор и забавяне при работата по разследването.

От Софийската градска прокуратура отговориха, че до настоящия момент не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор през ноември 2025 г., както и допълнителните указания от август 2026 г. Определен е конкретен срок от Софийската градска прокуратура за изпълнението им от разследващия орган при МВР.