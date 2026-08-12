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Каква е процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и кога ще приключи

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Висш съдебен съвет
Снимка: БТА
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С приетите на 26 юни от Народното събрание промени в Закона за съдебната власт се урежда процедурата, по която ще бъде избран новият състав на Висшия съдебен съвет. Процедурата започва с откриване на номинации за членовете от професионалната и парламентарната квота. ВСС е съставен от две колегии – Съдийска и Прокурорска. СК включва шестима членове, избрани от съдиите от професионалната квота, и шестима – избрани от парламентарната квота. ПК включва четирима членове, избрани от прокурорите, един, избран от следователите, и петима, избрани от Народното събрание.

Представителите на съдийската, прокурорската и следователската общност, представляващи професионалната квота, се номинират пряко от магистратите чрез общи събрания на съответните съсловия. По време на тях се представят и обсъждат кандидатурите за членове и се утвърждава списъкът на кандидатите, които да участват в избора за състав на ВСС. Номинираните кандидатури се гласуват от магистратите по райони в окръжните съдилища в страната с хартиени бюлетини.

Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарни групи, като в ЗСВ и Процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в Правната комисия на Народното събрание не по-късно от два месеца преди избора, след което комисията ги разглежда. Комисията проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува.

Народното събрание избира всеки член поотделно с мнозинство от две трети – 160 гласа „за“. Според приетата от Пленума на ВСС хронограма първото общо събрание ще бъде на прокурорите на 17 октомври, а гласуването – на 24 октомври. Второто събрание – на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември. Следователите ще проведат общо събрание на 14 ноември и гласуване на 21 ноември.

На 1 юли в "Държавен вестник" бяха обнародвани промените в Закона за съдебната власт, които уреждат избора на нов ВСС и Инспекторат към ВСС. Според изменението в ЗСВ Народното събрание, на свой ред, приема правила, по които се установява наличието на високи професионални и нравствени качества на кандидатите от неговата квота във ВСС, като се отчитат тяхната професионална квалификация, практически опит, обществен авторитет и капацитет.

Според други промени до встъпването в длъжност на новоизбраните членове на Пленума на ВСС, Съдийската и Прокурорската колегии отлагат отлагат приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система, касаят нейната независимост или имат траен кадрови или организационен ефект. Сега действащият ВСС е конституиран на 3 октомври 2017 г., а мандатът му изтече на 3 октомври 2022 г.

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