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Падналият дрон край Кардам: България все още няма информация от Украйна

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Чете се за: 02:37 мин.
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България все още очаква информация от Украйна във връзка с дрона, който се разби в слънчогледова нива край Кардам. Според министъра на отбраната Димитър Стоянов дронът може да е бил отклонен вследствие от нарушение в GPS сигнала. Страната ни продължава да настоява за информация от Украйна за дрона. Чака се и резултатът от експертизата на МВР, дали безпилотния апарат е носил взривно вещество.

Димитър Стоянов, министър на отбрана: „Нашето запитване към Украйна, което е изпратено по линия на службите - все още отговор нямаме. Нямаме постъпила информация от МВР относно това, дали на борда е имало взривни вещества или не.“

Навлизането на дрона на наша и румънска територия може да се дължи и на заглушаването или манипулирането на GPS сигнала. От началото на войната и Русия и Украйна често прилагат интензивни радиоелектронни смущения, които засягат навигацията на дроновете.

Димитър Стоянов, министър на отбрана: „Имаме и наблюдение за изкривяване на сигнала на GPS, то идва от двете воюващи страни, то не е само в Североизточна България, обхваща половината от страната ни, но зависи от интензитета на конфликта и от това дали се провеждат съответно операции - този интензитет се увеличава или намаля.“

Интензивният радиоелектронен трафик в Черно море създава затруднения и за гражданските самолети. За да избегнат смущения Украйна започна масовата употреба на дроновете с фиброоптични кабели, което ги прави защитени от заглушаване. Хиляди километри оптични кабели са пръснати по бойното поле вследствие от тази технология. Войната превърна Украйна и в една от най-бързо развиващите се страни в дрон-технологиите.

Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи, експерт по боеприпаси: „Защитата на нашето въздушно пространство от дронове минава през сътрудничество с такива държави като Украйна.“

До месец се очаква страната ни да придобие още антидрон системи.

#паднал дрон #Кардам #Украйна #България

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