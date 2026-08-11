Валентин Радев: Взривът във военния завод край Трявна е най-вероятно от обикновена промишлена грешка

Бившият министър на вътрешните работи и експерт по боеприпаси и взривове Валентин Радев коментира в „Денят започва“, че взривът във военния завод е най-вероятно от обикновена промишлена грешка. Той посочи, че от 2000 година насам са регистрирани 36 смъртни случая при подобни инциденти, но „ЕМКО“ се отличава с липсата на загинали и ранени за този период.

„0 смъртни случаи. 0 нараняване има“, каза той.

Експертът определи като много добра реакцията на работниците при взрива край Трявна, като подчерта бързата евакуация на около 300 души. Според него това е пример за добра организация и контрол в предприятието.

Според него обаче, има сериозни разногласия - дали има външна причина за взрива.

"Ръководството, в лицето на Гебрев, може би, защото не е казано кой, но ръководството на „ЕМКО“ казват не е вътрешна, има външна намеса. Той казва обратното техния човек в Белица, същото веднага обаче го разказва и министърът, което за мен е грешка. Значи няма разследване, няма нещо, не може да се изпреварват събитията и да се обяснява има или няма. Има вече досъдебно производство от окръжния прокурор, да се изяснят причините, вещите лица ще кажат каква е причината за взрива и да отговорят на този въпрос има ли външна намеса или няма."

Взривът във военния завод „ЕМКО“ край Трявна отново постави въпроса за безопасността в българската отбранителна индустрия, коментира Радев. Според експерта по боеприпаси и взривове и бивш министър на вътрешните работи Валентин Радев инцидентите в сектора не са системни, а контролът върху предприятията е значителен.

Според него при инцидентите с боеприпаси човешката грешка остава сред възможните причини, но предприятията са подложени на по-сериозен контрол.

Вижте целия разговор с Валентин Радев във видеото.