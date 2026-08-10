Джартов: Под контрол е пожарът след взрива в склад за боеприпаси край Белица

Под контрол е пожарът след взрива в склад за боеприпаси край Белица. Това стана ясно по време на Брифинг след взрива в склад за боеприпаси край село Белица, община Трявна.

"Основно работим по два фронта – източния и западния. Това което прави впечатление през последните часове няма активно разпространение на пожара. Там където има димоотделяне, това са огнища в обгорялото, които обработваме. Към момента няма опасност“, обясни главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР.

Джартов увери, че няма опасност от замърсяване на въздуха. Стойностите са в норма.

Остават в готовност за евакуацията на хората живеещо в близост, но към момента няма такава нужда, каза още той.

"Низово се развива пожарът, което не предполага проблеми, но не подценяваме ситуацията.“

Към момента на терен има 13 екипа, които се борят с пламъците.

Община Трявна има готовност да помогне ако се наложи