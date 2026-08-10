Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния завод край Трявна

Категорично към момента няма данни за външна намеса. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с взривовете край Трявна.

„Запознахме се с всички обстоятелства по случая. Складът, който е изгорял, е изгорял целият. Цялата сграда е изгоряла." "Касае се за боеприпаси. Когато се касае за боеприпаси, минималното, което може да се случи, е това. Няма засегнати други сгради, няма и съществено разпространение на огъня в други посоки“, каза Демерджиев.

На въпрос дали се касае за човешка грешка, вътрешният министър обясни, че не е нужно да ма такава, за да се стигне на взрив при липса на външна намеса.

От думите на Демерджиев стана ясно, че различни боеприпаси са се взривили.

„Съхранявани са боеприпаси, конкретните причини тепърва ще се изясняват. За нас беше важно да се изясни, че няма данни за външна намеса.“

Имало е превозно средство на мястото, но не е потвърдена информацията, че оттам е тръгнал пожара, каза още вътрешният министър.

Към настоящия момент пожарът е овладян от два фронта – източен и западен, обясни директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов.

„Имаме достатъчно екипи общо 13, 6 на пожарната, 6 на горското и един обучени доброволци от общината."

Той уточни, че не се е наложила евакуация на хора, но са предупредени хората от населените места да си останат у дома.

Снимки: БГНЕС

На този етап не може да се конкретизира каква е засегната площ от пожара. Няма данни за замърсяване на въздуха, каза още Джартов.

„Направени са измервания, на този етап няма завишение на нормите.“

Джартов уточни, че към момента вятърът не е силен, за да създава проблеми за овладяването на пожара.

Последната проверка за безопасност в завода е била преди месец.

Подробности по случая обясни и директорът на обособено производство на завода Славчо Демирев.

„Инцидент в един от складовете - запалване, след което склада изгоря. В склада се съхраняват различни видове боеприпаси, елементи за тях, барутни заряди и други подобни. Към настоящия момент нямаме основание за изказване на твърдение, че инцидентът е причинен от някакво външно въздействие“, каза директорът на обособено производство на завода Славчо Демирев.

Директорът на производството коментира и как е възникнал пожарът.

„На този етап запалването е тръгнало отвътре навън, регистрирано е от наши работещи. Складът се ползва като оперативен, почти ежедневно в него се разтоварва и стоварва имущество. Движение непрекъснато има. Хората, които са извършвали разтоварване днес са регистрирали, че има отделяне на дим в склада. Те са инструктирани, че в такива случаи се евакуират по план. Благодарение на бързата реакция на хората, няма пострадали и ранени. “

Директорът Демирев изказа едно предположение за причина за взрива – запалил се барутен заряд.

Няма опасност за населението, увери Демирев.