БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски е на крачка от Шампионска лига след нов успех над...
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев свика институциите заради детската...
Чете се за: 02:55 мин.
Голям пожар достигна до къщите в благоевградското село...
Чете се за: 00:22 мин.
Двете момичета от групата, задържана за убийството на...
Чете се за: 02:22 мин.
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници...
Чете се за: 00:52 мин.
Жълт код за високи температури: 35 - 38° в 16 области
Чете се за: 01:37 мин.
Нов спад на река Дунав, кораб заседна край Лом
Чете се за: 01:02 мин.
Джартов: Пожарът край военния завод край Трявна е...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Дунав в прегръдката на сушата: Как се променя обликът на реката? (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
Запази

Тревожната картина от българския бряг оголи острови и плитчини

сухият дунав българия снимки
Слушай новината

Хидроложката обстановка по река Дунав в българския участък е усложнена заради трайно ниски води и засушаване. Ниското ниво оголва части от речните острови, пясъчни коси и плитчини и променя визуално облика на реката.

  • село Сомовит

  • село Остров

  • село Кошава

  • село Загражден

  • Оряхово

  • село Гомотарци

  • Козлодуй

  • Видин

  • Белене

#пресъхналия Дунав #нивото на водите на Дунав #река Дунав

Водещи новини

Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори договориха критериите
Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
След взрива във Военния завод: Разследващите започнаха огледи на мястото След взрива във Военния завод: Разследващите започнаха огледи на мястото
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът Радев свика институциите заради детската престъпност и насилието Премиерът Радев свика институциите заради детската престъпност и насилието
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи Убийството в Пловдив: Психология на жестокостта и социалните мрежи
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Расте броят на жертвите и се издирват още оцелели след труса в...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Нивото на Дунав продължава да спада: Минус 114 сантиметра под...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Европа пред слънчево затъмнение: Дефицит на очила за наблюдение на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Зеленски обвини Русия, че използва срещу Украйна севернокорейски...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ