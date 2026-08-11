Дунав в прегръдката на сушата: Как се променя обликът на реката? (СНИМКИ)

Хидроложката обстановка по река Дунав в българския участък е усложнена заради трайно ниски води и засушаване. Ниското ниво оголва части от речните острови, пясъчни коси и плитчини и променя визуално облика на реката.

село Сомовит

село Остров

село Кошава

село Загражден

Оряхово

село Гомотарци

Козлодуй

Видин