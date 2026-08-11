Дунав в прегръдката на сушата: Как се променя обликът на реката? (СНИМКИ)
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Тревожната картина от българския бряг оголи острови и плитчини
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Хидроложката обстановка по река Дунав в българския участък е усложнена заради трайно ниски води и засушаване. Ниското ниво оголва части от речните острови, пясъчни коси и плитчини и променя визуално облика на реката.
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