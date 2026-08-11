Дунав пресъхва, бизнесът в Русе губи: Близо 50 кораба няма да акостират

Нивото на Дунав при Русе е спаднало с още 3 сантиметра за последното денонощие и вече е минус 114 сантиметра под условната нула. Заседнал е кораб край Лом, който към момента не възпрепятства корабоплаването, съобщиха от изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Остават ограниченията в газенето на корабите. Как ниското ниво на Дунав влияе на икономиката на Русе?

Заради рекордно ниското ниво на река Дунав от планираните близо 500 пътнически кораба, които е трябвало да пристигнат на русенския кей през юли и август, няма да акостират близо 50. Това са сериозни загуби за местната икономика.

Златомира Стефанова, зам. кмет на Община Русе: „Това се отразява не само на корабоплаването, не само на търговската част, която разчита на превоз на товари и на стоки. Но, разбира се, това се отразява и на община Русе в частта, в която общината всъщност като собственик на пристанище „Пристис“. Всъщност ние имаме концесионер, но този концесионер заплаща т. нар. пасажерски такси. И това е една такса, която влиза в общината и тя се използва съответно за облагородяване."

Липсата на туристически кораби по река Дунав влияе и на други представители на местния бизнес - на екскурзоводи, на таксиметрови шофьори и ресторантьори.

Златомира Стефанова, заместник- кмет на Община Русе: „Tова са доставки, да речем зеленчуци, плодове, всичко това, което се купува, което се пазарува за корабите, снабдявания… Има съответно, разбира се, и посещения на музеи." Проф. Николай Ненов, директор на Историческия музей в Русе: "Към момента, до края на юни, ние сме с минус 10% от посещаемостта. Сега ще видим данните от юли, вероятно ще се увеличат, защото средата на юли нещата се отрязаха с нож."

Слаб е интересът и към световноизвестните скални църкви по поречието на Русенски Лом.

Проф. Николай Ненов, директор на Историческия музей в Русе: "Корабите, разбира се, пасажерите избират много често и Ивановските скални църкви. Те са обект на ЮНЕСКО, те са необикновена ситуация, в която човекът живее в скали, в пещери и изсича своите църкви, поради което там интересът е много силен през лятото. Но сега, естествено, там ги няма."

От местната власт се надяват да компенсират липсата на чужди туристи с българи, избрали да прекарат отпуската си у нас. И вече обмислят как да превърнат в туристическа атракция откритите в река Дунав находки от мамут.

По темата работиха В. Никифорова, Т. Стамболиев.