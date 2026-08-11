Жълт код за високи температури: 35 - 38° в 16 области

Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по крайбрежие на морето, в София 33° - 34°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 25° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°. В сряда ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по Черноморието умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°.

През следващите дни с усилване на вятъра от север-североизток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще са между 27° и 32°.