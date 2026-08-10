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Александра Начева и Габриела Петрова заслужиха финал на европейското по лека атлетика

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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Двете българки преодоляха квалификациите на шампионата в Бирмингам.

александра начева габриела петрова заслужиха финал европейското лека атлетика
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Габриела Петрова и Александра Начева си осигуриха място на финалите на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което се излъчва в ефира на БНТ. Двете преодоляха квалификациите в тройния скок. Българките попаднаха в Топ 12 и така продължават към борбата за медалите на шампионата на британска земя. Финалът е на 13 август.

Начева, която навършва 25 години на 20 август, постигна 14.13 (1.6) в първия си скок, регистрира два фаула, но се позиционира 8-а в генералното на квалификацията.

От своя страна Петрова започна с 14.00 (1.5) и скочи 14.11 (0.9) във втория кръг.34-годишната лекоатлетка, която има участие на три олимпийски игри, пропусна третия опит и е 9-а в квалификацията.

Квалификационната форма от 14.15 покриха седем атлетки – Ерика Сарачени (Италия) – 14.50, Дария Деркач (Италия) – 14.42, Илона Мейсън (Белгия) – 14.35, Кира Уитман (Германия) – 14.26, Данишмаш Тугба (Турция) – 14.23, Мая Аскаг (Швеция) – 14.21 и Ивана Шпанович (Сърбия) – 14.21.
Преди две години на европейското първенство в Рим 2024 Начева бе 4-а във финала, а Петрова 6-а.

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#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Александра Начева #Габриела Петрова

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