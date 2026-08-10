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Как да се справим с „тропическите нощи“ в горещото време?

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Предупреждението за опасно високи температури продължава и в следващите дни в почти цялата страна. Живакът на места ще надхвърли 40 градуса, а по Черноморието се очакват опасно високи минимални темпераури. Лятната жега вече не отстъпва дори през нощта. Тропичните нощи стават все по-често явление у нас, което освен на съня, влияе и на здравето ни. Ако през деня Неда търси сянка, то през нощта има нужда от дълбок сън, но в горещите нощи трудно се заспива.

Неда: „Имаме само един климатик вкъщи и е сложна работа. Възможно на отворени прозорци, без завивки - тежко. Гледам в 24.00 часа вече да съм си легнала, но когато е топло това няма как да се случи. Започва едно въртене, едно чудене къде да се застане. Изморително ми влияе. Не мога да се събудя до 10-12.00 през деня. Това ми намалява и трудоспособността.“

- „Как се чувствате на следващия ден?“

- „Много изморена, постоянно ми се спи, постоянно се прозявам.“

Навлизаме в период на продължителна гореща вълна, а в центъра на града, където има топъл остров, има и повече тропични нощи.

гл. ас. д-р Зорница Спасова, Национален център по обществено здраве и анализи към МЗ: „20 градуса е праговата температура. Колеги са правили проучвания за 18-19 градуса - това е все още комфортна температура, при която е нормално да се спи, но над 20 градуса нощта се класифицира като "тропична" и тя натоварва тялото. От гледна точка на това, че ако имаме гореща вълна не можем да починем, не можем да се охладим и да изпаднем в дълбок сън, защото, за да изпаднеш в дълбок сън е необходимо с един градус да се намали телесната температура. По тази причина.“

Цената на безсънните часове, тялото ни плаща още на следващата сутрин.

д-р Иван Мартинов, началник на Отделение по инванзивна кардиология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“: „За щастие в повечето случаи са леки оплакванията, общо неразположение, отпадналост, вече в по-тежките случаи на обезводняване или топлинен удар има промени в съзнанието, има ситуации, в които хората колабират, изпадат в безсънание, но това са тежките случаи, обикновено са по-леки и не подлежат на сериозно лечение.“

През последните пет години броят на тропичните нощи у нас рязко нараства, особено осезаемо по Черноморието. Най-високата минимална температура за изминалото денонощие е край нос Калиакра – близо 24 градуса. В Сандански е малко над 22 градуса.

гл. ас. д-р Зорница Спасова, Национален център по обществено здраве и анализи към МЗ: „Има места в България, да кажем Сандански, където са 26, тоест почти цял месец от лятото е с тропични нощи.“

Специалистите предупреждават, че спането на отворен прозорец или с включен климатик - не е решение на проблема.

гл. ас. д-р Зорница Спасова, Национален център по обществено здраве и анализи към МЗ: „Мръсният въздух ви влияе, особено по време на гореща вълна - със замърсителите се получава опасна комбинация.“

д-р Иван Мартинов, началник на Отделение по инванзивна кардиология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“: „Трябва да се внимава, тъй като се оказва, че в България има достатъчно, над 60% климатизация в жилищата, и тогава всъщност усилването на климатика, поставянето на екстремно ниски температури създава шок. Правилото е да се поддържа температурата в дома между 6 и 8 градуса под външната температура.“

И препоръчват да отваряме прозорец само рано сутрин, а през деня да спускаме щорите си до долу.

По темата работи: Христо Раванов, стажант-репортер

#тропически нощи #опасно високи температури #горещо време

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