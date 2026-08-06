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В УМБАЛ Бургас спасиха пациент с тежка легионелна инфекция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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умбал бургас спасиха пациент тежка легионелна инфекция
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Пациент с тежка инфекция, причинена от бактерията Legionella, бе спасен в УМБАЛ Бургас. След близо две седмици интензивно лечение в реанимацията 28-годишният мъж вече е извън опасност и ще продължи възстановяването си в специализираната белодробна болница. Пациентът пристига в Бургас от вътрешността на страната, за да работи като готвач.

„Един ден не се почувствах добре. Помислих, че съм настинал, пих парацетамол, но не ми помогна“, разказва той.

Потърсил медицинска помощ и другаде, но без резултат. На 17 юли идва в Спешното отделение на УМБАЛ Бургас – със силен задух, главоболие, кашлица с кървави храчки и тежки стомашно-чревни оплаквания. Следващият му спомен вече е как се събужда в реанимацията и научава, че 12 дни лекарите са поддържали дишането му с апарат.

„Разбрах, че направо са ми спасили живота. Не предполагах, че е толкова сериозно“, разказа пациентът.

Диагнозата легионелна пневмония е поставена след изследване в Микробиологичната лаборатория на УМБАЛ Бургас и потвърдена от националната референтна лаборатория, което позволява своевременно започване и на целенасочена антибиотична терапия. Това е втори случай на пациент с такава инфекция, приет в болницата през последните три месеца.

„При пациента се разви тежък остър респираторен дистрес синдром, той не можеше да диша и това наложи продължителна апаратна вентилация – инвазивна и неинвазивна. След овладяване на възпалението постепенно прекратихме дихателната поддръжка“, обясни началникът на Отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Даниела Люцканова.

„Легионелната инфекция трудно може да бъде разпозната само по клиничната картина. Навременното микробиологично изследване е решаващо, защото позволява бързо да бъде установен причинителят и да се назначи правилната терапия. При това заболяване времето е от ключово значение“, добави завеждащият Микробиологична лаборатория д-р Калина Цанкова.

Легионелната болест се причинява от бактерията Legionella, която се развива във водна среда – водопроводни системи, бойлери, охладителни кули, климатични и други инсталации, образуващи воден аерозол. Заразяването става чрез вдишване на микроскопични водни капчици, а не чрез контакт с болен човек. Заболяването протича като тежка пневмония с висока температура, кашлица, отпадналост, болки в мускулите и главоболие. При част от пациентите се появяват и стомашно-чревни симптоми като диария, гадене и повръщане. Ако не бъде разпознато и лекувано навреме, то може да доведе до тежка дихателна недостатъчност и необходимост от интензивно лечение.

#спасен пациент #легионелна инфекция #УМБАЛ БУРГАС

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