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Втори шанс: След сложна гръбначна операция 15-годишен състезател по борба отново е на крака

Цанка Николова от Цанка Николова
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Една история с щастлив край. 15-годишният състезател по борба, който пострада при инцидент по време на държавното първенство на Лазаровден, се възстановява повече от успешно.

Той беше транспортиран от Враца в неврохирургията на "Пирогов" с фрактура на гръбначния стълб и парализа за ръцете и краката. Бързата реакция на лекарите в най-голямата спешна болница у нас спасиха живота му, а четири месеца по-късно Алекси вече се движи напълно самостоятелно.

С широка усмивка за това, че му е даден втори шанс за живот и с благодарност, че може да върви сам, днес Алекси уверено прави крачка след крачка към параклиса в двора на "Пирогов".

Алекси Алексиев: "Първата свещичка беше най-важна и тя беше тук точно и беше, когато излязох от интензивното и можех изобщо да изляза навън, да видя небе изобщо, да подишам малко въздух. Реално вярата изигра доста голяма роля."

На Лазаровден светът на Алекси се преобръща. Мечтата му да стане републикански шампион на това първенство изчезва за секунда.

Алекси Алексиев: "Тръгнах да правя хватка, но паднах си на врата и оттам се чу счупване и пищене в ушите. След това се опитах да стана веднага, но само че бях обездвижен и тогава дойде един страх и притеснение.. Тогава човек си помисля: Това беше всичко."

Николай Николов, треньор в Спортен клуб по класическа борба "Берое", Стара Загора: "Аз разбрах, че травмата е сериозна, защото веднага отидох при него. То се чу едно изпукване. Не можеше да си движи краката, ръцете съвсем леко."

Милен Манов, президент на Спортен клуб по класическа борба "Берое", Стара Загора: "Аз съм повече от 40 години в борбата, за първи път ми се случва такава контузия. Някакъв шанс, късмет, не знам какво да го кажа. Лоша поличба нещо стана, но най-важното е, че всичко свърши добре."

След инцидента Алекси попада в ръцете на екипа на чл.-кор. проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков. Лекарите правят сложна гръбначна операция на три етапа. Използват най-съвременната възможна апаратура за този тип интервенции.

чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов": "Гръбначният мозък беше засегнат. Но въпросът беше дали ще започне да възстановява дихателна дейност и някои други функции, които са основни. Имахме някои първоначални белези, че не всичко е загубено и той може би ще успее да възстанови някоя функция. Но често казано не очаквах 4 месеца по-късно да го видя на крак и напълно самостоятелен. Имаше голяма вероятност именно да има тотално парализиране."

Четири месеца след инцидента Алекси работи за възстановяване на някои фини движения, скорост и сила, защото го чака нова мечта за сбъдване - иска да учи в Академията на МВР и да стане част от ГДБОП или специалните части.

#15-годишен състезател по борба # „Пирогов“ #възстановяне #Травма

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