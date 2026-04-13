Националите по класическа борба с видео послание към Алекси Алексиев

Състезателите от националния отбор по класическа борба, които в момента се подготвят за участие в европейското първенство в Тирана, записаха специално видео послание в подкрепа на младия борец Алекси Алексиев от клуб Берое.

В клипа националите изразяват своята съпричастност към Алексиев и неговото семейство в трудния момент, като му пожелават бързо и пълно възстановяване след тежката контузия. 15-годишният състезател пострада тежко по време на Държавния шампионат във Враца на 5 април.

"Очакваме те отново на тепиха", заявяват състезателите, отправяйки силно послание на подкрепа и вяра в завръщането на младия талант към спорта.

"Българската федерация по борба благодари на националите за проявената солидарност и подкрепа, които са важна част от духа на спортната общност на българските борци", се казва в изявление на централата.