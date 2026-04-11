Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3

Отборите на Марица, Левски, ЦПВК и ЦСКА се класираха за полуфиналите в женското волейболно първенство, след като спечелиха с по 2:0 победи своите четвъртфинални серии.

На полуфиналите Марица Пд среща ЦСКА.

Левски играе със завършилия на трето място в редовния сезон тим на ЦПВК, а сблъсъците попадат в програмата на БНТ 3.

Четвъртата среща е на 14 април от 16:30 ч. и отново ще бъде излъчен на живо по БНТ 3, а ако се стигне до пети двубой, той ще се играе на 17 април.

Финалната серия за титлата стартира на 22 април и също попада в ефира на БНТ 3.