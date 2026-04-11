Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3

Третият мач от полуфиналната серия е на 11 април, събота от 18:00 часа в ефира на БНТ 3. Играе се до 3 победи от 5 мача.
Отборите на Марица, Левски, ЦПВК и ЦСКА се класираха за полуфиналите в женското волейболно първенство, след като спечелиха с по 2:0 победи своите четвъртфинални серии.
На полуфиналите Марица Пд среща ЦСКА.
Левски играе със завършилия на трето място в редовния сезон тим на ЦПВК, а сблъсъците попадат в програмата на БНТ 3.
Четвъртата среща е на 14 април от 16:30 ч. и отново ще бъде излъчен на живо по БНТ 3, а ако се стигне до пети двубой, той ще се играе на 17 април.
Финалната серия за титлата стартира на 22 април и също попада в ефира на БНТ 3.