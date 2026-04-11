Сестри Стоеви отново на върха на Европа (ВИДЕО)

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата на двойки жени на Европейското първенство по бадминтон в испанския град Уелва.

Поставените под номер 1 в схемата сестри победиха на финала Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:11, 21:17 за 40 минути и защитиха първото си място от миналата година.

Българките доминираха изцяло в първия гейм. Втората част беше по-оспорвана, но след 17:16 те направиха силна серия и затвориха двубоя с втория си мачбол.

Стефани Стоева и Габриела Стоева, които тренират под ръководството на Петя Неделчева, играха на седми пореден финал на Европейско първенство и завоюваха пета титла. Те имат общо седем медала - пет златни и два сребърни, а също така са двукратни шампионки от Европейски игри.

"Чувството е невероятно. Първата ни титла беше тук и сега петата. Страхотно е, че имаше толкова много хора, които са в залата", каза след мача Стефани Стоева. "Бяхме малко нервни, което е нормално, защото това е финал. Но сме щастливи и доволни от представянето си", добави сестра й Габриела.

Двете са най-успешните състезателки в историята като освен успехите в Европа, имат пето място на Олимпийските игри в Париж 2024 и на Световното първенство във френската столица през миналата година.

