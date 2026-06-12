Преслав Георгиев остана на крачка от финала на 500 метра кану на европейското първенство

Българският кануист Преслав Георгиев не успя да се класира за финала на 500 метра кану на европейското първенство по кану-каяк в Монтемар, Португалия.

Георгиев завърши на пето място в своя полуфинал с време 2:06.997 минути. Българинът остана на повече от три секунди зад победителя в серията Алексей Коровашков от Русия. Втори се нареди Александър Зубок, също от Русия, а третото място зае италианецът Николае Крачун. И тримата си осигуриха участие във финала.

По-късно през деня участие в полуфиналите на 500 метра каяк при двойките взеха и Преслав Симеонов и Мирослав Кирчев. Българският тандем завърши на девета позиция с време 1:35.813 минути и не намери място сред финалистите.

Първи в полуфиналната серия финишираха чехите Якуб Спикар и Даниел Хавел, следвани от украинците Олех Кухарюк и Олександър Харцев. Третото място остана за датчаните Симон Хайн и Мортен Граверсен.

Европейското първенство по кану-каяк в Монтемар продължава и през уикенда с финалите в отделните дисциплини.