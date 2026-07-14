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Алесунд: Електронните спортове са моят живот

bnt avatar logo от Константин Джаркин
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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Цялото интервю с шведа очаквайте на нашия сайт.

Алесунд
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Приятелството е ключът към победата в електронните спортове. Това заяви едно от най-именитите лица в гейминга, шведът Кристофер Алесунд. Името на Get Right се свързва с престоя му в организацията Ninjas in Pyjamas, с която печели най-голямата титла в Counter-Strike Major в Кьолн през 2014 година.

„Нашият отбор беше като една счупена ваза, но парчетата след това се съединяват без лепило и става едно цяло. Смятам, че това беше основната разлика в тази група хора. Освен, че обединихме нашите знания, ние работихме изключително здраво и съответно печелихме много. Ние нямахме проблеми един с друг, защото наистина се обичахме като братя и правихме всичко заедно“, каза Алесунд.

Той сподели и какво са му дали електронните спортове.

„Целият ми живот, без да се замисля“, каза Алесунд.

Цялото интервю с Кристофер Алесунд очаквайте на нашия сайт.

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