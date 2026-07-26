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Николина Щерева пред БНТ: Не вярвах, че рекордът ми ще остане непокътнат 50 години

Евгени Николов от Евгени Николов
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Чете се за: 03:02 мин.
Лека атлетика
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Олимпийската вицешампионка от Монреал '76 призна, че най-много я натъжава липсата на достойни наследници в бягането на 800 метра

Николина Щерева пред БНТ: Не вярвах, че рекордът ми ще остане непокътнат 50 години
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Точно 50 години след историческия финал на 800 метра на Олимпийските игри в Монреал, донесъл ѝ сребърния медал и национален рекорд, валиден и до днес, Николина Щерева говори пред БНТ за едно от най-паметните състезания в историята на леката атлетика.

"Това бягане беше наистина уникално. Първите шест състезателки финишираха с резултати, по-добри от тогавашния световен рекорд. Случвало се е една, две или три да го подобрят, но шест наведнъж – това е нещо изключително. Дори да останеш без медал с подобно време би било много тежко“, сподели Щерева.

Тя призна, че и днес гледа на онова състезание като на едно от най-силните в историята на дисциплината.

"На такова бягане не усещаш умората. Адреналинът е толкова висок, че можеш да дадеш още много. И до днес го приемам като едно голямо спортно постижение“, каза олимпийската вицешампионка.

Щерева не скри и разочарованието си, че рекордът ѝ на 800 метра продължава да бъде недостижим за българските атлетки вече половин век.

"Най-мъчно ми е, че нямам достойни наследници. Никога не съм вярвала, че този рекорд ще остане 50 години. Ако някой ми беше казал това тогава, щях да му се изсмея“, призна тя.

Въпреки това легендата на българската атлетика продължава да бъде близо до спорта и активно присъства на състезанията.

"И днес съм на пистата и съдийствам. Обичам да бъда сред младите хора. Атлетиката винаги е била в сърцето ми и вероятно така е трябвало да стане“, добави тя.

Националният рекорд на Николина Щерева – 1:55.42 минути, поставен във финала на Олимпиадата в Монреал през 1976 година, остава едно от най-значимите постижения в историята на българската лека атлетика и и днес продължава да бъде сред най-добрите резултати във вечната световна ранглиста.

Олимпийската вицешампионка изрази надежда, че българската атлетика отново ще има силно поколение в средните бягания.

"Днес има възход в някои дисциплини, особено в скоковете. Надявам се младите отново да изберат бяганията на средни разстояния и да върнат славата, която имахме преди години. Голямата конкуренция ражда големите успехи и вярвам, че това отново може да се случи“, завърши Николина Щерева.

Вижте цялото интервю във видеото!

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#Николина Щерева #ЛОИ Монреал 1976

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