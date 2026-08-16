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Ансамбълът след двата бронза във Франкфурт: Започнахме отначало и показахме това, за което работихме

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Спорт
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Българските гимнастички пред БНТ след силния финален ден на световното първенство: "Трябва да бъдем още по-уверени в себе си“

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Ансамбълът на България не скри огромното си удовлетворение след спечелването на два бронзови медала във финалите на отделните уреди на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова говориха пред БНТ непосредствено след второто си отличие за деня.

Българките първо се наредиха трети във финала на пет топки, а впоследствие отново намериха място на почетната стълбичка с три обръча и два чифта бухалки. Във втория финал националките получиха 28.750 точки – 13.600 за трудност, 7.350 за изпълнение и 7.800 за артистичност.

След трудностите в многобоя ден по-рано гимнастичките са били категорични помежду си, че финалите са ново начало и трябва да оставят случилото се зад гърба си.

"Определено беше нов ден. Казахме си, че започваме отначало и целта беше на състезанието да контролираме това, което правим. Изпълнихме задачите си, смея да кажа, доста добре. Много сме доволни и много сме горди със себе си, с отбора, щаба, треньорите и цялото ръководство“, споделиха националките пред БНТ.

Първият бронз на пет топки не е успокоил ансамбъла преди второто излизане на килима. Напротив – успехът е дал допълнителна мотивация на момичетата да атакуват още едно отличие.

"Не ни успокои, а ни даде още повече мотивация да се борим и за другото съчетание. Когато се трудиш много, трудът рано или късно се възнаграждава. Бяхме много удовлетворени, че този път успяхме да покажем това, което работим“, добавиха гимнастичките.

Именно това е било една от големите цели на ансамбъла във Франкфурт – да пренесе на състезателния килим работата от последните месеци.

"Определено си свършихме работата много добре и така, както искахме, вярвахме и мечтаехме. Това е благодарение на целия щаб и на всички хора, които стояха зад нас, помагаха ни и ни подкрепяха.“

Световното първенство носи на младия български ансамбъл не само два медала, но и важен опит. Според националките един от основните уроци от Франкфурт е необходимостта да бъдат по-спокойни и уверени в големите състезания.

"Поуката е, че трябва да излизаме на килима така, както работим – спокойни. Големите състезания и натрупването на опит ще ни помогнат“, заявиха те.

Въпреки двата бронзови медала гимнастичките са наясно, че имат още резерви и работа пред себе си.

"Трябва да поработим малко повече върху насочванията и да бъдем още по-уверени в себе си“, посочиха националките като един от основните акценти за следващия етап от подготовката.

Момичетата отправиха и специални думи към треньорския екип начело с Весела Димитрова, който стои зад развитието на ансамбъла.

"Много се радваме, че работим с такива прекрасни треньори и че успяхме да покажем това, което работихме през последните месеци. Благодарим на нашия щаб.“

Така България приключи участието на ансамбъла във Франкфурт с два бронзови медала в рамките на един ден. Във финала на три обръча и два чифта бухалки световната титла спечели Бразилия с 29.450 точки, а Испания взе среброто с 29.050.

С двете отличия на ансамбъла медалите за България на световното първенство станаха четири – след среброто на Стилияна Николова в многобоя и сребърното отличие в отборната надпревара.

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Отличието е трето за страната
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#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #ансамбъл на България по художествена гимнастика

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