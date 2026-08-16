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Слънчево време в неделя и понеделник, след това захлаждане и валежи

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Снимка: БТА
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В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево, с повече облаци над Източна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 34°, в София 29°, на морския бряг – около 27°-28°.

Утре времето отново ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 35°, в София – около 31°, по Черноморието от 26° до 28°.

По морето ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър с посока от югоизток. Температурата на морската вода е 24°-25°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с височина на вълните до около метър.

Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево със слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части – до умерен от северозапад. Максималните температури по най-високите ни върхове ще бъдат от 13° на Мусала до 17° на Черни връх.

Във вторник вятърът от северозапад ще се усили и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите слабо ще се понижат. В западните и източните части на места ще има валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки.

В сряда ще бъде предимно слънчево, с изключение на източните и крайните южни райони, където на места все още ще има превалявания.

През следващите дни ще бъде слънчево, в петък с изолирани следобедни превалявания главно в западната половина от страната, но температурите отново ще тръгнат нагоре.

#слаби валежи от дъжд #слабо захлаждане #предимно слънчево #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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