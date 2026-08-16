Жега до 35° в понеделник, гръмотевични бури и градушки във вторник

Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд в Източна България с купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 30°.

По Черноморието също ще е по-често слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат около 27° - 28°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

И в планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, след обяд в масивите от Западна България – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

Слънчево ще бъде и в понеделник. Вятърът съвсем ще отслабне, температурите отново ще прескочат 30°, до около 35° като горна граница засега. Във вторник вятърът ще се усили, за кратко температурите ще се понижат. От запад на изток ще се развива и купесто-дъждовна облачност, на места през деня ще превали и ще прегърми, очакват се и градушки. От сряда вятърът отново ще отслабне, слънцето ще е непреклонно, жегата бързо ще възвърне територия с температури в четвъртък от 33° до 38°.