Весела Димитрова: Ансамбълът беше много по-умен и спокоен, оптимист съм за бъдещето

Треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова остана доволна от представянето на своите възпитанички на световното първенство във Франкфурт. Българките започнаха силно с композицията с три обръча и два чифта бухалки, а грешка при изпълнението с пет топки не им позволи да се изкачат по-напред в класирането.

"Аз също, като госпожа Раева, съм доволна от представянето на момичетата. Днес бяха много по-умни, много по-спокойни. Сигурна съм, че с натрупването на опит в следващите състезания ще бъдат още по-добри“, заяви Димитрова.

Специалистът акцентира именно върху опита, който младият български състав трупа в големите международни състезания. Според нея участието на Световното първенство е изключително ценно за развитието на гимнастичките.

"Опитът е едно от най-важните неща. Не питай старило, а питай патило, са казали хората. Действително това е един доста полезен опит за ансамбъла“, коментира треньорът.

Димитрова разкри, че още по време на загрявката е забелязала промяна в поведението на своите състезателки. Те са изглеждали по-уверени и по-подготвени психически за напрежението на голямата сцена.

"На загрявката ги намерих много по-спокойни, много по-уверени. Бяха много повече в състезанието, така че съм оптимист за бъдещето“, добави тя.

България ще има сериозно присъствие и в последния ден на шампионата във Франкфурт. Предстоят общо пет финала с родно участие – три за Стилияна Николова и два за ансамбъла.

Весела Димитрова обаче предпочете да не поставя допълнително напрежение върху състезателките преди решителните изпълнения.