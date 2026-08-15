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Весела Димитрова: Ансамбълът беше много по-умен и спокоен, оптимист съм за бъдещето

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Треньорът на националния ансамбъл отчете прогрес в представянето на момичетата и подчерта значението на натрупания опит преди двата финала във Франкфурт

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Треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова остана доволна от представянето на своите възпитанички на световното първенство във Франкфурт. Българките започнаха силно с композицията с три обръча и два чифта бухалки, а грешка при изпълнението с пет топки не им позволи да се изкачат по-напред в класирането.

"Аз също, като госпожа Раева, съм доволна от представянето на момичетата. Днес бяха много по-умни, много по-спокойни. Сигурна съм, че с натрупването на опит в следващите състезания ще бъдат още по-добри“, заяви Димитрова.

Специалистът акцентира именно върху опита, който младият български състав трупа в големите международни състезания. Според нея участието на Световното първенство е изключително ценно за развитието на гимнастичките.

"Опитът е едно от най-важните неща. Не питай старило, а питай патило, са казали хората. Действително това е един доста полезен опит за ансамбъла“, коментира треньорът.

Димитрова разкри, че още по време на загрявката е забелязала промяна в поведението на своите състезателки. Те са изглеждали по-уверени и по-подготвени психически за напрежението на голямата сцена.

"На загрявката ги намерих много по-спокойни, много по-уверени. Бяха много повече в състезанието, така че съм оптимист за бъдещето“, добави тя.

България ще има сериозно присъствие и в последния ден на шампионата във Франкфурт. Предстоят общо пет финала с родно участие – три за Стилияна Николова и два за ансамбъла.

Весела Димитрова обаче предпочете да не поставя допълнително напрежение върху състезателките преди решителните изпълнения.

"Нека не дърпаме дявола за опашката. Нека нашите момичета бъдат така мобилизирани и концентрирани, както бяха до този момент. Пожелавам успех на момичетата и вярвам, че утре ще се представим много добре“, завърши Весела Димитрова.

#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #ансамбъл на България по художествена гимнастика # Весела Димитрова

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