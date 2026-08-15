Весела Димитрова: Ансамбълът беше много по-умен и спокоен, оптимист съм за бъдещето

Треньорът на националния ансамбъл отчете прогрес в представянето на момичетата и подчерта значението на натрупания опит преди двата финала във Франкфурт
Треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова остана доволна от представянето на своите възпитанички на световното първенство във Франкфурт. Българките започнаха силно с композицията с три обръча и два чифта бухалки, а грешка при изпълнението с пет топки не им позволи да се изкачат по-напред в класирането.
"Аз също, като госпожа Раева, съм доволна от представянето на момичетата. Днес бяха много по-умни, много по-спокойни. Сигурна съм, че с натрупването на опит в следващите състезания ще бъдат още по-добри“, заяви Димитрова.
Специалистът акцентира именно върху опита, който младият български състав трупа в големите международни състезания. Според нея участието на Световното първенство е изключително ценно за развитието на гимнастичките.
"Опитът е едно от най-важните неща. Не питай старило, а питай патило, са казали хората. Действително това е един доста полезен опит за ансамбъла“, коментира треньорът.
Димитрова разкри, че още по време на загрявката е забелязала промяна в поведението на своите състезателки. Те са изглеждали по-уверени и по-подготвени психически за напрежението на голямата сцена.
"На загрявката ги намерих много по-спокойни, много по-уверени. Бяха много повече в състезанието, така че съм оптимист за бъдещето“, добави тя.
България ще има сериозно присъствие и в последния ден на шампионата във Франкфурт. Предстоят общо пет финала с родно участие – три за Стилияна Николова и два за ансамбъла.
Весела Димитрова обаче предпочете да не поставя допълнително напрежение върху състезателките преди решителните изпълнения.
"Нека не дърпаме дявола за опашката. Нека нашите момичета бъдат така мобилизирани и концентрирани, както бяха до този момент. Пожелавам успех на момичетата и вярвам, че утре ще се представим много добре“, завърши Весела Димитрова.