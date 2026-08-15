БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Успение Богородично: Хиляди вярващи се събраха в храмовете в цялата страна

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази
храмовият празник троянския манастир литийно шествие чудотворната икона света богородица троеручица

Православни и католици днес празнуват заедно Божията Майка. Дева Мария е известена за деня на своето успение от Архангел Гавраил, който й оставил знак - райското клонче, излъчващо небесна светлина. На небето я отвеждат нейният Син, архангелите и ангелите.

Има дни, в които думите не са достатъчни, а молитвата се превръща в надежда за вярващите. Такъв е днешният ден – Успение Богородично. Празникът, в който православните християни почитат Божията майка – онази, която вярата нарича Майка на всички. В храмовете в цялата страна днес се събраха хиляди вярващи. За да запалят свещ, да благодарят, да поискат здраве и най-вече – да потърсят утеха и упование от Света Богородица.

Патриарх Даниил: "Божията майка роди този, който каза: Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Нека помним това нещо и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас божията милост. Честит и благословен празник."

Епископ Сионий: "Моралната й святост, нейната непорочност, нейните благодатни и благословени помисли и нейното послание към света са един огромен щит на вярата, един огромен щит на Христовата църква срещу всяко зло, което се надига в света."

В Троянския манастир молитвата днес имаше и свой път. По традиция чудотворната икона на Св. Богородица Троеручица беше изнесена от манастирския храм и с литийно шествие пренесена до параклиса, построен на мястото, където, според преданието иконата за първи път е показала чудодейната си сила. В шествието днес се включиха стотици поклонници, сред тях и президентът Илияна Йотова.

Надежда: "Светата майка Богородица да дари хората с най-големия богослов – семейно щастие.“

За семейно щастие се помолиха и във Варна, където днешният празник се оказа по специален за Светлозара и Жулиен. Те избраха деня, за да се врекат във вярност един към друг пред Бога.

Светлозара Николова: "Надявам се догодина по това време вече да сме трима и дано Богородица да ни донесе само хубави неща."

Други избраха днес да кръстят своята рожба.

Георги Иванов: "Миналата година се случи чудо и имаме рожбичка, дъщеричка, точно на тази дата 15 август - Богородица и за нас този празник стана още по-голям. За това избрахме този ден."

Грета Иванова: "Самият ден е много силен по някакъв начин и когато ни се случи това да ни се роди дете на този ден, той вече в себе си носи още по-голяма сила за нас."

Георги: "Искам да пожелая на всички хора да вярват, защото вярата е добро, а доброто носи щастие."

И в Бачковския манастир хората се събраха за обща молитва.

Яни: "Всички се събират тук, за да бъдат заедно като приятели. Харесва ми тази част, защото някои хора се познават, а други се срещат и намират нови приятели."

"Да сме смирени, по-добри, по-сплотени."

#Успение Богодично #чудотворна икона на св. Богородица Троеручица #Троянски манастир #литийно шествие #Бачковския манастир

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по...
Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
2
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
5
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Регионални

Критично ниско ниво на Дунав: Спират фериботи, експерти предлагат решение на проблема
Критично ниско ниво на Дунав: Спират фериботи, експерти предлагат решение на проблема
Полиция и прокуратура проверяват скандалния клип пред паметника на Асеневци Полиция и прокуратура проверяват скандалния клип пред паметника на Асеневци
Чете се за: 03:05 мин.
Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран
Чете се за: 00:42 мин.
Спасителна акция в Рила Спасителна акция в Рила
Чете се за: 00:20 мин.
Задържани са четирима мъже и три жени за отвличане и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица Задържани са четирима мъже и три жени за отвличане и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица
Чете се за: 01:02 мин.
Променят маршрутите на градския транспорт в кв. "Кремиковци" с пускането на новия участък от метрото Променят маршрутите на градския транспорт в кв. "Кремиковци" с пускането на новия участък от метрото
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Успение Богородично: Хиляди вярващи се събраха в храмовете в цялата страна
Успение Богородично: Хиляди вярващи се събраха в храмовете в цялата...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
България спечели среброто в отборното класиране на световния шампионат по художествена гимнастика България спечели среброто в отборното класиране на световния шампионат по художествена гимнастика
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Европа в плен на горските пожари: Огнеборци в надпревара с времето Европа в плен на горските пожари: Огнеборци в надпревара с времето
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Оставиха в ареста мъжа с наркотици и бебе в колата в столичния...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Спасителна акция в Рила
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Две мощни земетресения в Индонезия: 7.7 и 6.9 по Рихтер в рамките...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Мерки срещу спадането на нивото на Дунав: Унгарските власти...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ