Успение Богородично: Хиляди вярващи се събраха в храмовете в цялата страна

Православни и католици днес празнуват заедно Божията Майка. Дева Мария е известена за деня на своето успение от Архангел Гавраил, който й оставил знак - райското клонче, излъчващо небесна светлина. На небето я отвеждат нейният Син, архангелите и ангелите.

Има дни, в които думите не са достатъчни, а молитвата се превръща в надежда за вярващите. Такъв е днешният ден – Успение Богородично. Празникът, в който православните християни почитат Божията майка – онази, която вярата нарича Майка на всички. В храмовете в цялата страна днес се събраха хиляди вярващи. За да запалят свещ, да благодарят, да поискат здраве и най-вече – да потърсят утеха и упование от Света Богородица.

Патриарх Даниил: "Божията майка роди този, който каза: Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Нека помним това нещо и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас божията милост. Честит и благословен празник." Епископ Сионий: "Моралната й святост, нейната непорочност, нейните благодатни и благословени помисли и нейното послание към света са един огромен щит на вярата, един огромен щит на Христовата църква срещу всяко зло, което се надига в света."

В Троянския манастир молитвата днес имаше и свой път. По традиция чудотворната икона на Св. Богородица Троеручица беше изнесена от манастирския храм и с литийно шествие пренесена до параклиса, построен на мястото, където, според преданието иконата за първи път е показала чудодейната си сила. В шествието днес се включиха стотици поклонници, сред тях и президентът Илияна Йотова.

Надежда: "Светата майка Богородица да дари хората с най-големия богослов – семейно щастие.“

За семейно щастие се помолиха и във Варна, където днешният празник се оказа по специален за Светлозара и Жулиен. Те избраха деня, за да се врекат във вярност един към друг пред Бога.

Светлозара Николова: "Надявам се догодина по това време вече да сме трима и дано Богородица да ни донесе само хубави неща."

Други избраха днес да кръстят своята рожба.

Георги Иванов: "Миналата година се случи чудо и имаме рожбичка, дъщеричка, точно на тази дата 15 август - Богородица и за нас този празник стана още по-голям. За това избрахме този ден." Грета Иванова: "Самият ден е много силен по някакъв начин и когато ни се случи това да ни се роди дете на този ден, той вече в себе си носи още по-голяма сила за нас."

Георги: "Искам да пожелая на всички хора да вярват, защото вярата е добро, а доброто носи щастие."

И в Бачковския манастир хората се събраха за обща молитва.